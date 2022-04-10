Bu ruh başka bir enerji ve mücadele gücü ister. Rakibiniz sizi şampiyonluğun bir numaralı adayı olan takım titrinizle, saygıyla karşılar. Ama bu saygı oyun olarak bir karşılık ifade etmezse onlar da karşılarında herhangi bir takım varmış gibi oynar.