Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluğa koşan bordo mavili ekip, zorlu deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluğa koşan bordo mavili ekip, zorlu deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 72 puana yükseldi.

Gaziantep FK ise puanını 41 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Gaziantep FK, taç çizgisi hizasında Denswil'in Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim'in ortasında Caulker'ın kafa vuruşu üstten autta çıktı.



12'nci dakikada sol kanattan başlayan konuk takım atağında Nwakaeme topu sağ kanatta bulunan Bruno Peres'e verdi. Peres'in ortasında savunmadan seken topa Abdülkadir Ömür'ün şutu az farkla üstten auta gitti.



19'uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın çıkardığı topa Cornelius kafayı vurdu. Direğe çarpan topu kale çizgisinde kaleci Günay çıkardı.



25'inci dakikada ceza sahasına girmeden uzak köşeye Figueiredo'nun şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.



33'üncü dakikada Maxim ceza sahası içerisindeki Muhammet Demir'e pas verdi. Muhammet'in vuruşu, Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direğe çarptı.



53'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Figueredo'nun ceza alanı çizgisi üzerinden çektiği şut savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet topu ağlara gönderdi ancak öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



78'inci dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında ceza alanı dışında toplu buluşan Abdulkadir Ömür'ün şutu az farkla auta çıktı.



Mücadelenin kalan bölümlerinde de gol olmayınca maç 0-0'lık eşitlik ile sonuçlandı.