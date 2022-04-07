TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Nwakeme resitali! 1 gol daha atarsa...
Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme bu sezon olağanüstü bir performans sergiliyor. Nijeryalı futbolcu, geride kalan haftalarda 11 gol, 10 asistlik katkı gösterdi. Nwakaeme 1 gol daha atarsa kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 11:12
Rize'nin ardından Beşiktaş derbisinde de hücumda etkisiz kalan Nijeryalı yıldız, adeta rekora takıldı. Öyle ki tecrübeli futbolcu, 1 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Trabzonspor kariyerindeki en golcü dönemine ulaşacak.
Rekoru getirecek golü 2 maçtır atamayan Nwakaeme, 8 Nisan Cuma günü oynanacak Gaziantep deplasmanında sessizliğini bozmak istiyor.