TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Nwakeme resitali! 1 gol daha atarsa...

Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme bu sezon olağanüstü bir performans sergiliyor. Nijeryalı futbolcu, geride kalan haftalarda 11 gol, 10 asistlik katkı gösterdi. Nwakaeme 1 gol daha atarsa kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 11:12