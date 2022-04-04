Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Trabzonspor, Andreas Cornelius'u sezon başında İtalya'nın Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısı ödeyerek transfer etti.