Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Trabzonspor, Andreas Cornelius'u sezon başında İtalya'nın Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısı ödeyerek transfer etti.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Kartal avcısı Cornelius! Kariyer rekoru kırdı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin golünü kaydeden Andreas Cornelius, siyah-beyazlılara karşı 2. maçında 2. golünü kaydetti ve Beşiktaş'ı yine boş geçmedi. Danimarkalı golcü Fırtına'da ayrıca kulüp performansının en parlak dönemini de yaşıyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
RİSKE DEĞDİ
Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarının ardından son olarak Türkiye'ye gelen Andreas Cornelius'un futbol kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. Geçtiğimiz sezon oynadığı Parma'da 30 maçta attığı tek golle sezonu kapatan Cornelius'un, ciddi analizler ve tartışmaların ardından bordo-mavili kulübe transferi gerçekleşmişti. Karadeniz ekibinde yeniden çıkışa geçen oyuncu 13 gole imza atarak 9 sezon sonra en iyi kulüp performansını yakaladı. Danimarkalı oyuncu ülkesinde FC Kopenhag formasıyla 2012-13 sezonda 32 maçta 18 gol atmıştı.
İTALYA PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI
Cornelius, 2019-20 sezonunda formasını giydiği İtalya'nın Parma kulübünde 26 maçta 12 gole imza atmıştı. Oyuncu, bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda ise 30 maçta 13 gole imza attı.