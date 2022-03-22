Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonunda şampiyonluğu ilan edeceği günü bekleyen Trabzonspor'un erken şampiyonluk hesapları geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor karşısında aldığı mağlubiyetle değişti.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı rekor istiyor! Fırtına lig tarihine geçecek
Spor Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 9 puan daha alması halinde şampiyonluğa uzanacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, aynı zamanda rekorla zirveye oturmak istiyor. Bordo-mavililer eğer en erken şampiyon olma unvanını alırsa, Fenerbahçe'yi geride bırakacak ve lig tarihine geçecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Ligin 30. haftasında küme mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a karşı penaltı golleriyle alınan 3-2'lik mağlubiyet nedeniyle bordo mavililerin, Beşiktaş maçında şampiyonluğu ilan etme planları ertelendi.
70 puanda kalan Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybettiği haftada aradaki farkı açamayarak şampiyonluk kutlamalarını ilerleyen haftalara ertelemek zorunda kaldı.