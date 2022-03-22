Buna göre bordo mavililer ligin 31. haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan alması ve bir sonraki hafta oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi Konyaspor'un puan kaybetmesine bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.