Trabzonspor 4-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) U19 derbisinde kazanan Trabzonspor!
Trabzonspor U19 Takımı ile Beşiktaş U19 Takımı, U19 Gelişim Ligi 27. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazandı. Fırtına'nın gollerini 2. dakikada Ali Şahin Yılmaz, 11. dakikada Alaattin Mumci, 45+4. dakikada Yunus Emre Kobya ve 89. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı. Beşiktaş'ın sayısını 71. dakikada Koray Yağcı kaydetti.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 17:02
Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Ali Şahin Yılmaz, 11. dakikada Alaattin Mumci, 45+4. dakikada Yunus Emre Kobya ve 89. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı. Beşiktaş'ın sayısını 71. dakikada Koray Yağcı kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'ya çıkardı. Beşiktaş ise 40 puanda kaldı.