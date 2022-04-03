Trabzon'da derbi heyecanı! Taraftarlar sokaklara akın etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi günü taraftarlar şehri bordo-mavili renklere bürüdü ve sokaklara akın etti. İşte o kareler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 18:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 18:50