Süper Lig'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Trabzon'da derbi heyecanı! Taraftarlar sokaklara akın etti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi günü taraftarlar şehri bordo-mavili renklere bürüdü ve sokaklara akın etti. İşte o kareler...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 18:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 18:50
Trabzonspor ile Beşiktaş, Mediccal Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un Beşiktaş'la oynayacağı derbi öncesi Trabzon'da yer gök adeta bordo-maviye büründü.