ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK

Sağ stoper için ise gündeme yine tanıdık bir isim geldi: Kaan Ayhan... Devre arasında alınması için çaba sarf edilen ancak Sassuolo'nun 8 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu için sezon sonu tekrar hamle yapılacak.