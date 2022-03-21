TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Halil Dervişoğlu ve Can Bozdoğan harekatı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Bordo-mavililerin Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu ve Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu Can Bozdoğan ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 15:06