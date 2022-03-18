Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin 63. dakikasında Denswil'in eline çarpan top sonrası VAR'da pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, 2. kez beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karadeniz derbisinde ev sahibi ekip 63. dakikada penaltı kazandı. Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş, Denswil'in eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi.



İşte o pozisyon...









Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır