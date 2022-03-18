Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan ve 15 dakika geç başlayan maçta kazanan 3-2'lik skorla Rizespor oldu.
İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçında penaltı verilen 3 pozisyon!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan mücadele, ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Rize temsilcisi 3 golü de penaltıdan atarken, Pohjanpalo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasını bildi. İşte penaltı verilen 3 pozisyon...
Süper Lig'in 30. haftasında heyecan başladı. Küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan ve 15 dakika geç başlayan maçta kazanan 3-2'lik skorla Rizespor oldu.
Maçta Rizespor'un golleri penaltıdan Pohjanpalo kaydetti. İşte Rizespor'un penaltı kazandığı o pozisyonlar...
NWAKAEME'NİN MÜDAHALESİ!
Mücadelenin ikinci yarısında Abdülkadir Ömür'ün golüyle geri düşen Rizespor, Pohjanpalo'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.