Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamlarda bulundu.
İşte o sözler:
Normal şartlarda soyunma odasına 2-0 önde girmemiz gerekiyordu. Kaotik bir maç oynadık. Aslında maçı tutabilirdik ama kazanmak istedik.
Oyunda üstünlüğümüz vardı ancak 3 tane penaltı. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Şampiyonluk kutlaması belki 1 hafta uzayacak, değişen bir şey olmayacak. Hem kupayı hem de ligi alacak gücümüz var.
Milli arada biraz izin yapacağız. Dinleneceğiz. Aradan sonra da sonraki maçlara hazırlanacağız.