Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Kaotik bir maç oynadık." diyen deneyimli hoca, "Şampiyonluk kutlaması belki 1 hafta uzayacak, değişen bir şey olmayacak. Hem kupayı hem de ligi alacak gücümüz var." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamlarda bulundu.

İşte o sözler:

Normal şartlarda soyunma odasına 2-0 önde girmemiz gerekiyordu. Kaotik bir maç oynadık. Aslında maçı tutabilirdik ama kazanmak istedik.

Oyunda üstünlüğümüz vardı ancak 3 tane penaltı. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Şampiyonluk kutlaması belki 1 hafta uzayacak, değişen bir şey olmayacak. Hem kupayı hem de ligi alacak gücümüz var.

Milli arada biraz izin yapacağız. Dinleneceğiz. Aradan sonra da sonraki maçlara hazırlanacağız.