Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde zirveyi abluka altına alan Trabzonspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: GÖKHAN, CEMALİ, PONCK, HOLMEN, SABO, PHIRI, GEDSON, BOLDRIN, BOYD, ALPER, CISSE.

TRABZONSPOR: ERCE, PERES, DENSWIL, AHMETCAN, İSMAİL, DORUKHAN, SIOPIS, A. ÖMÜR, VISCA, NWAKAEME, DJANINY

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı yoğun kar yağışı ve saha çalışmaları sebebiyle 18 Mart Cuma günü saat 20:15'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

26 YILLIK REKORUNA ULAŞACAK



21 haftadır Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, Rize'de oynanan karşılaşmayı kazanması halinde, lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30'uncu haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Karadeniz fırtınası, sahadan galibiyetle ayrılırsa, puanını 73'e çıkartarak 26 yıl önce kırdığı puan performansını egale edecek.



7 YILDIR RİZE'YE YENİLMİYOR



Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşılaşan komşu ekiplerden Trabzonspor'un 27, Çaykur Rizespor'un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım arasında Rize'de oynanan 20 müsabakanın 9'unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım ligde son olarak 11'inci haftada Trabzon'da karşılaşmış, ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılmıştı. Çaykur Rizespor'a ligde son olarak 2015 yılında Rize'de oynanan müsabakada mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig müsabakasında yenilmedi.





AVCI İLE KORKMAZ'İN İLK KARADENİZ DERBİSİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz Şubat ayında teknik adamlık görevine gelen Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerlerinde 7 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Avcı 3 kez, Korkmaz 1 kez galibiyet alırken, 3 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Son olarak Korkmaz'ın Aytemiz Alanyaspor'da görev aldığı ligin 7'nci hafta mücadelesinde karşılaşan teknik adamlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Avcı ile Korkmaz, mevcut takımları başında ilk kez Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi.



ERCE'DEN ÖZEL ÇALIŞMA



Trabzonspor'da ligin son haftalarında kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, sakat oyuncuların iyileşmesini ve cezalı oyuncuların cezasının dolmasını bekliyor. Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle mücadelede Erce Kardeşler kaleyi koruyacak. Süper Lig'de bu sezon Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 11 dakika görev alan Erce Kardeşler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Boluspor ve Denizlispor müsabakalarında kaleye geçmişti. 191 dakikada kalesinde 1 kez gol gören Kardeşler, oynanacak karşılaşmada kalesini gole kapatmak için bu hafta idmanlarda özel olarak çalıştı.