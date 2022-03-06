Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Sakatlıklar oyunun içinde var. Hugo ve Edgar, ligimizin en iyi tandem oyuncularıydı. Bu sezon 3 oyuncumuz, sezonu kapatacak sakatlık yaşadı."

"Fenerbahçe ligin en değerli takımlarından biri. Fenerbahçe-Trabzonspor, Türk futbolunda çok önemli işler yapan takımlar. İlk defa oynamadılar, son da olmayacak. Bu süreç sonuna kadar devam edecek. Saygının, sevginin olduğu, çalışmalarını kazanmak için yaptığımız, keyifli bir maç diliyoruz."

"Şunu rica ediyorum; 'Rakiplerin birbirine, tribüne, hakeme saygı. Topun oyunda daha fazla kaldığı bir süreci örnek olarak göstermeliyiz."

"Kazanmak için oynayacağız. Üç neticede de kaybedeceğimiz bir şey olmayacak. Sabah yine mutlu uyanacağız."