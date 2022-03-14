Trabzonspor tarih yazmaya hazırlanıyor! 38 sene sonra...
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, hem ligde hem kupada zafere adım adım ilerliyor. En son 1983-1984'te Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan bordo mavililer, 38 sene sonra aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 06:40
Zıraat Türkiye Kupası'nda da yarı finaldeki rakip Kayserispor. Bu sezon lig ve kupada sadece 1 kez yenilen Karadeniz devi, müthiş gidişatı sürdürerek tarih yazmaya hazırlanıyor. Karadeniz devi, en son 1983-1984'te çifte mutluluk yaşamıştı. Teknik patron Abdullah Avcı, "Bu sene tüm kupalara talibiz" derken, bütün takım da hocalarının bu sözüne destek veriyor. Kısacası bordo-mavililer müthiş geçen sezonda rüzgarı iyice arkasına aldı, rotayı çifte zafere kırdı. İstatistik ve rakamlar bazında geldiğinden beri önemli rekorlar kıran tecrübeli hoca, artık tüm bu başarıları çifte kupayla taçlandırmak istiyor.