Trabzonspor tarih yazmaya hazırlanıyor! 38 sene sonra...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, hem ligde hem kupada zafere adım adım ilerliyor. En son 1983-1984'te Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan bordo mavililer, 38 sene sonra aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 06:40