Trabzonspor'da sakatlıkların ardından forma şansı bulan Ahmetcan Kaplan altyapı oyuncularına seslendi. Kaplan, "Altypıdan çıkmış futbolcular olarak forma şansı bulmak çok büyük şans. Altyapıdaki arkadaşlarımıza da örnek oluoyurz. Biz oynadıkça onlar da gururlanıyor. Biz oynuyoruz sonra onlar gelecek biz gururlanacağız. Orada çok yetenekli arkadaşlarımız var." dedi.

Trabzonspor'un altyapıdan çıkardığı isimlerden olan Ahmetcan Kaplan, son haftalarda forma şansı bulduğu maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, Göztepe maçı sonrası altyapıdaki oyunculara seslendi.

Ahmetcan Kaplan şunları dile getirdi:

Gerçekten çok mutluyuz. Altypıdan çıkmış futbolcular olarak forma şansı bulmak çok büyük şans. Altyapıdaki arkadaşlarımıza da örnek oluyoruz. Biz oynadıkça onlar da gururlanıyor. Biz oynuyoruz sonra onlar gelecek biz gururlanacağız. Orada çok yetenekli arkadaşlarımız var. Çok çalışmaya devam etsinler onlara da şans gelecek. Çizgiden top çıkardığımda falan çok duygulanıyorlarmış onlarla sürekli görüşüyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara.