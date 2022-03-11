Adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, mevcut kadronun temellerini geçtiğimiz yılın mart ayında atmıştı. Planlamalara çok erken başlayan ve sahada karşılığını fazlasıyla alan bordo-mavililer, yine aynı stratejiyi uyguluyor.
Trabzonspor'da transferde ilk hedef belli oldu! Abdullah Avcı yönetimden onu istedi
Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Karadeniz Fırtınası, milli futbolcu için harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimle yapılan transfer toplantısında özellikle o ismi istediğini bildirdi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları...(TS spor haberi)
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe derbisinin ardından İstanbul'da kalan teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimle toplantı yaptı.
Transferde izlenecek yol haritası belirlenirken, özellikle stoper konusunda şimdiden çalışmalara başlandı.