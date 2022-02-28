Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı uyarısı!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da gözler hafta içi mesaisine çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek bordo-mavililerde Abdullah Avcı, oyuncularından hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçını rafa kaldırmalarını istedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 06:40
İKİSİNİ DE ALABİLİRİZ
Orta saha ve savunmada da tecrübeli isimlerle yedeklerin bir karmasının sahada yer alması bekleniyor. Abdullah Avcı, yoğun tempoda oyuncularını her maça ayrı motive etmek için çaba harcarken, kupayı ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Fenerbahçe maçının şimdilik akıllardan çıkarılmasını isteyen bordo-mavili teknik adam, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Lig gibi kupayı kazanmak da bizim amacımız. İkisini birden alabiliriz. Bu fırsatı kullanmalıyız. Yarına kadar kupayı düşüneceksiniz, sonra Fener'i düşünürüz" dedi.