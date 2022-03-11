TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Göztepe'ye hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 19:07