Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Denswil'den Ahmetcan'a övgü!

Trabzonspor'un stoperi Stefano Denswil, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Denswil, "Ahmetcan, birçok maç oynadı ve ne kadar iyi ve kaliteli oyuncu olduğunu herkese gösterdi. Bugün iyi bir maç çıkardı." ifadeleriyle savunmadaki partnerini övdü.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 21:28