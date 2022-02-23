Trabzonspor'un yabancıları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha fazla gol attı

Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adeta sezona damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde, Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Djaniny, Hamsik ve sözleşmesi dondurulan Gervinho 41 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de mücadele eden 17 takımdan daha fazla gol attılar. Trabzonspor'un yabancı futbolcuları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha fazla gol attı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40