Trabzonspor'un yabancıları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha fazla gol attı
Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adeta sezona damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde, Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Djaniny, Hamsik ve sözleşmesi dondurulan Gervinho 41 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de mücadele eden 17 takımdan daha fazla gol attılar. Trabzonspor'un yabancı futbolcuları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha fazla gol attı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY...
Trabzonspor'un gol yollarındaki etkili isimleri Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Djaniny, Hamsik ve sözleşmesi dondurulan Gervinho 41 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de mücadele eden 17 takımdan daha fazla gol attılar. Ligdeki takımların gol sayıları: Aytemiz Alanyaspor 44, Adana Demir 42, Fenerbahçe 40, Konya 40, Beşiktaş 37, Hatay 37, Kayseri 37, Başakşehir 36, Kasımpaşa 36, Sivas 33, Galatasaray 33, Gaziantep FK 32, Karagümrük 31, Göztepe 31, Antalya 28, Altay 26, Giresun 24, Çaykur Rizespor 22 ve Yeni Malatya 20.