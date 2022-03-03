TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır kalacak mı? Şampiyonlar Ligi...

Yaz transfer döneminde kendisine gelen transfer tekliflerini nazikçe reddedip "Trabzonspor'dan şampiyon olmadan gitmem" diyen Uğurcan Çakır, her ne kadar Avrupa hayalim var dese de Şampiyonlar Ligi ihtimalinden dolayı kalabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 06:40