Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren ve takımının şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Uğurcan Çakır'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır kalacak mı? Şampiyonlar Ligi...
Yaz transfer döneminde kendisine gelen transfer tekliflerini nazikçe reddedip "Trabzonspor'dan şampiyon olmadan gitmem" diyen Uğurcan Çakır, her ne kadar Avrupa hayalim var dese de Şampiyonlar Ligi ihtimalinden dolayı kalabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 06:40
Maç sonu verdiği röportajda "İnşallah Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyebilirim. Şampiyonluklar görebilirim" diyen Uğurcan, bu sözleriyle yeni sezonda da takımda kalacağının sinyalini verdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Milli kalecinin yakın çevresine "İlk hedefim bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamak. Şampiyonlar ligine gidersek de Trabzonspor'dan ayrılmayabilirim" dediği belirlendi.