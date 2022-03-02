Trabzonspor-Antalyaspor eşleşmesi belki çeyrek finaller içinde en zor eşleşmelerden biriydi. Bunun en temel nedeni de Süper Lig'de Trabzonspor'u tek yenen takımın Antalya olduğu gibi devre arasında yaptığı 4 takviyeyle, son haftalardaki çıkışıyla maçın zor geçeceğinin net göstergesiydi.
TRABZONSPOR HABERİ: Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını yorumladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele bordo mavililerin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetle Fırtına, yarı finale yükseldi. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarı Reha Kapsal da maçı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer oyuna hızlı başladılar. Rakip kaleye yakın pres gücüyle Antalya'yı geriye ittiler. Bu oyun başlangıcında orta sahada ikili sıkıştırmayla yaptıkları baskı sonucunda, rakipten kazanılan topla da golü buldular. Golü bulduktan sonra Trabzonspor'un zaman zaman alışık olduğumuz ama Trabzonspor adına geriye olumsuz görüntü çizen, geriye yaslanma hastalığı yine ortaya çıktı.
Bununla beraber bir de sonlanmayan ataklar, basit pas hataları, geniş alanda yakalanmasıyla beraber duran toplardaki adam ve alan paylaşımının sıkışıklığıyla Antalyaspor'a pozisyon da verdiler.