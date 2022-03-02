Trabzonspor-Antalyaspor eşleşmesi belki çeyrek finaller içinde en zor eşleşmelerden biriydi. Bunun en temel nedeni de Süper Lig'de Trabzonspor'u tek yenen takımın Antalya olduğu gibi devre arasında yaptığı 4 takviyeyle, son haftalardaki çıkışıyla maçın zor geçeceğinin net göstergesiydi.