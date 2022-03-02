Trabzonspor haberi | Bordo-mavililerin Antalyaspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Vitor Hugo, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, daha güçlü bir şekilde geri dönmek için kendini adayacağını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'de zirvede açık ara önde olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Bordo-mavililerde Gervinho ve Edgar le'nin ardından Vitor Hugo da sezonu kapattı.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun sakatlığı moralleri bozdu.

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Vitor Hugo şu ifadeleri kullandı: "Sağ dizimdeki çapraz bağları incittiğimden çok korktum. Çok dua ettikten ve MR çektikten sonra doktor bunun bağlarla ilgili olmadığını belirledi. Ameliyata ihtiyacım olmayacak. Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için bir süre işten izin almam gerekecek."

İşte Vitor Hugo'nun paylaşımı