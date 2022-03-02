Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle yeniden kasket furyasını ortaya çıkaran bordo mavililerden ilginç bir fikir geldi. Fırtına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren her yılın 61. gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan ediyoruz. Kutlu olsun!" denildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz sezon takımın başına geçmesiyle yeniden kasket furyasını ortaya çıkaran Trabzonspor Kulübü'nden ilginç bir fikir geldi.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ""Kasket" bizim için yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun!" denildi.

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