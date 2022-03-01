Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonun açılış gününde Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Zorlu maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, zorlu müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Antalyaspor ŞİFRESİZ CANLI İZLE

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE - Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı start alıyor. Günün ilk karşılaşmasında Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Rakibine üstünlük kuran taraf, adını yarı finale yazdıracak. Fırtına'da bu maç öncesi Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçına dair tüm detayları ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz...

🔎TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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🎯FIRTINA'DA HEDEF ÇİFTE KUPA

2021-22 sezonunun tek mağlubiyetini bu akşam karşılaşacağı Antalyaspor'a karşı alan Trabzonspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ligdeki tek yenilgisiyle 27 maçlık namağlup serisi bozulan Trabzonspor, hem de bozulan serinin rövanşını çeyrek final mücadelesinde almanın, hem de sezonu çifte kupayla kapatmanın hayalini kuruyor. Tarihinde son olarak 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte mutluluğu yeniden yakalamak istiyor.

🏆DAHA ÖNCE 9 KEZ KAZANDI

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen Türkiye Kupası organizasyonunda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmak ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Bordo-mavililer bugüne kadar toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nı evine getirdi.

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👥ANTALYASPOR'UN KOZU ADRIANO VE MARTINS

Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Trabzonspor maçında sahadaki kozları Brezilyalı Luiz Adriano ve Fernando Martins olacak. Sambacıların performansı yükselirken son haftalarda toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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