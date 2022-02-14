Süper Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, aldığı galibiyetlerle kasasını doldurdu. Bordo mavili takım, ligde oynadığı 24 karşılaşmanın sadece 1'inde yenilgi yüzü gördü.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 24 karşılaşmanın sadece 1'inde yenilgi yüzü gördü.

Oynadığı karşılaşmaların 18'ini galibiyetle, 6'sını beraberlikle ve 1'inde de yenilgiyle ayrılan bordo mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise adeta kasasını doldurmaya devam etti.

Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti.

18 galibiyette 48 milyon 600 bin lira elde eden bordo mavililer, 6 beraberlikte ise 8 milyon 400 bin lira alarak toplamda 57 milyon TL kasasına koydu.