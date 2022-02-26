Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, 2-0 geriye düşmesine karşın Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)