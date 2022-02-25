Karadeniz devi Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz devi, bugün de kazanması halinde galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkaracak. Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldığı 4-0'lık galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak bordo-mavili takım, puanını 66'ya yükselterek rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmanın planlarını yapıyor. Futbolcuların 3 puan almaya inancı tam.