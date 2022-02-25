Fırtına seriyi sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor'un Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk edecek. Bordo-mavililerin kapalı gişe oynayacağı Kayserispor maçı öncesi işte iki takımın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 06:40