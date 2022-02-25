Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "14 puan önde olabiliriz, bizim hiçbir şekilde gergin olmaya, konsantrasyondan uzak olmaya ihtiyacımız yok. Şampiyon gibi oynamamız gerekiyor. Trabzon'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. Taraftarımız vazgeçmedi. Bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil.

14 puan önde olabiliriz, bizim hiçbir şekilde gergin olmaya, konsantrasyondan uzak olmaya ihtiyacımız yok. Şampiyon gibi oynamamız gerekiyor. Trabzon'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. Taraftarımız vazgeçmedi. Bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.