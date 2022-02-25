CANLI İZLE 🔥 | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Kritik müsabakayı Erken Özdamar yönetecek. Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Fırtına kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor kritik maçta karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, AHMETCAN, HUGO, PUCHA, BERAT, SIOPIS, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

KAYSERİSPOR: LUNG, HOSSEINI, CAROLE, ONUR, MERT, ATTAMAH, A. PARMAK, C.PANHARO, CARDOSO, GAVRANOVIC, THIAM

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

TRABZONSPOR'DA YILDIZLAR BELİRSİZ!

Hamsik dün salonda, İsmail Köybaşı ve Trondsen de takımdan ayrı olarak çalıştı. İzolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür ile Denswil takıma katıldı. Dorukhan Toköz de saha çalışmasına katıldı.