Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde Marek Hamsik en son 21. haftada forma giyebilirken, son durumu bugün belli olacak. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devi pazar günü takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivas ile 1-1 berabere kalınan maçta sakatlanan ve ardından Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa sınavlarında forma giyemeyen 34 yaşındaki süper yıldızbugün idmanda denenecek. 1.83 boyundaki futbolcu kendini iyi hissederse pazar günü sahada yer alacak

ONUN YERİ AYRI

Teknik direktör Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Onunla başka, onsuz başka bir oyun oluyor. Oyun içindeki detayları bazen futbolcular belirliyor" diyerek Hamsik'in oyun içerisindeki önemini vurgulamıştı. Fırtına ile 23 maça çıkan Hamsik, 2 gol attı ve 4 de asist yaptı.