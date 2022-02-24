Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor adım adım tarihi zafere doğru ilerliyor... Fırtına'nın en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un eksik maçında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesiyle aradaki puan farkı 14'e yükseldi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına tarih yazmak istiyor! Fenerbahçe'nin rekoru...
Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bordo mavili ekip bir yandan da Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 'tarihin en erken şampiyonu' olmaya aday. İşte detaylar...
Bitime 12 hafta kala oluşan büyük fark Karadeniz ekibine, tarihin en erken şampiyonluğunu elde etme şansı doğurdu. Süper Lig'de en erken şampiyonluk unvanı Fenerbahçe'de...
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde, 27 Nisan 2014'te ligin 31. haftasında şampiyonluğunu ilan etmişti. Kanarya o dönem 26. haftada en yakın rakibinin 10 puan önünde yer alıyordu.