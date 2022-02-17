Uğurcan zaten şampiyonluğa odaklandı her Trabzonspor futbolcusu gibi. Yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık. Pozisyon da vermedik. Yediğimiz golden sonra küçük bir panik yaptı. Oyunu değişiklikleri çok etkili oldu. Galip geldik mutluyuz" dedi.