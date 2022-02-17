Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1'lik skorla geçtiği maçın ardından Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın kardeşi ve menajeri Necdet Çakır, 61saat'e özel açıklamalarda bulundu.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması!
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri önemli açıklamalarda bulundu. Uğurcan'ın kardeşi ve menajeri Necdet Çakır, transfer sorusunu da yanıtladı. İşte o sözler...
"ABDULLAH AVCI'NIN SİSTEMİNE AYAK UYDURDU"
Karşılaşmayı değerlendiren Çakır, "Bundan önceki yıllarda heyecanlanıyorduk taraftar olarak bu stresi kaldırabilecek miyiz? diye . Taraftarda artık Abdullah Avcı'nın sistemine ayak uydurdu. Sakin kalıyor.
Uğurcan zaten şampiyonluğa odaklandı her Trabzonspor futbolcusu gibi. Yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık. Pozisyon da vermedik. Yediğimiz golden sonra küçük bir panik yaptı. Oyunu değişiklikleri çok etkili oldu. Galip geldik mutluyuz" dedi.