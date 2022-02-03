TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan futbolcularına uyarı!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 24. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı futbolcularına, "Ligde en önemli eşikteyiz. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gereken maçlar oynayacağız. Sahamızda taraftarımızın desteği ile hem güzel bir oyun oynamak hem de üç puanı almak taraf olmak için de başlama düdüğünden bitişine kadar bütün gücümüzle mücadele etmemiz şart" dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 06:40