Trabzonspor her alanda lider! İşte o istatistik

Lider durumda bulunan Trabzonspor, hemen her alanda Süper Lıg'ı kasıp kavuruyor. Takipçisi Konyaspor'un 12 puan önünde zirvede yer alan bordo mavililer; hem iç (31) hem dış sahada (29) lider. Fırtına, en çok gol atan (44), en az gol yiyen (18) 2 takımdan da biri oldu. 25 maçta 18 galıbıyet, 6 beraberlık aldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 06:40