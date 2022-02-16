Trabzonspor her alanda lider! İşte o istatistik
Lider durumda bulunan Trabzonspor, hemen her alanda Süper Lıg'ı kasıp kavuruyor. Takipçisi Konyaspor'un 12 puan önünde zirvede yer alan bordo mavililer; hem iç (31) hem dış sahada (29) lider. Fırtına, en çok gol atan (44), en az gol yiyen (18) 2 takımdan da biri oldu. 25 maçta 18 galıbıyet, 6 beraberlık aldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 06:40
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Trabzonspor dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. 22 gol atıp 10 tane yedi. 29 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu ve dış sahada da zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise 21 puanla Aytemiz Alanyaspor oldu. Karadeniz devi ayrıca sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek iç saha liderliğini de eline geçirdi. Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken; rakiplerine hiç yenilmedi. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. 31 puanla iç sahada da zirvede. Süper Lig'de olduğu gibi iç sahada da en yakın takipçisi 30 puanlı İttifak Holding Konyaspor oldu.