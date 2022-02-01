BONSERVİS PAZARLIĞI

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile anlaştı ancak kulübü Midtjylland ile henüz uzlaşamadı. Karadeniz temsilcisi bu transfer için 1 milyon euro civarı bir bonservis ödemeyi planlıyor. Danimarka temsilcisi ise kapıyı 2.5 milyon euro'dan açıp, rakamı biraz geriye çekmişti. Trabzonsporlu idareciler kısa sürede Aral için son bir çıkarma daha yapacak. Genç yıldızın da gönlünün bordo-mavili renkler için çarptığını bilen Midtjylland'ın inadı kırılmaya yakın.