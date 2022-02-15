HER ŞEY BİR PLANA BAĞLI

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok takım yurt dışı kamp programları yaparken, Trabzonspor ise TFF Riva Tesisleri'nde kampa girdi ve hazırlık maçı programlarını açıkladı. Erkenden başlayan kampın verimi de üst düzeyde oldu. Takımın kaynaşması ve oyun planları burada sağlandı.