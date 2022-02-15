Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasına girilirken şampiyonluk iddiası devam ediyordu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, "Biz şimdiden gelecek sezonu planlıyoruz. Bunun için çabalıyoruz" diyerek takım üzerinde ekstra bir baskı oluşmasını engelledi ve şampiyonluk kadrosunun iskeletini kurmaya başladı.
Trabzonspor'da başarının sırrı ortaya çıktı!
Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan Trabzonspor'un başarısındaki sır ortaya çıktı. Bordo mavililerin, başarısındaki en temel faktör, "Erken planlama" olarak dikkat çekiyor. Avcı'nın stratejisi tıkır tıkır işledi. İşte madde madde başarıya giden yol... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, geçen sezon bu dönemin temellerini attı. Fotomaç'ta yer alan haberde, Karadeniz devinin kurmayları Cornelius dışındaki Hamsik, Peres, Dorukhan ve Siopis gibi önemli isimlere erkenden imza attırarak kadrosunu güçlendirdi. Erken davranılması futbolcuların uyum süreçlerini hızlandırdı, bu konuda sıkıntı yaşanmadı.
NOKTA ATIŞI TAKVİYELER
Sezon başında Hamsik, Denswil, Dorukhan, Cornelius ve Siopis gibi o dönem takımın ihtiyaçlarını anında karşılayabilecek isimlerle anlaşıldı. Sadece Koita ve İsmail'den beklenen verim alınamazken; diğer transferlerin tamamı şampiyonluk mücadelesine önemli katkılar sağladı ve müthiş performans sergiledi.