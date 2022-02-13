Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Lig bitti, şampiyonluk hayırlı olsun ben bunlara katılmıyorum. 25. hafta oynadık, 14 hafta daha var, alınacak 42 puan daha var.

Bu bir ekip işidir. Bunu ne bir hocayla, ne bir başkanla ne de birkaç oyuncu ile sınırlayabilirsiniz. Biz yaklaşık bir buçuk senedir en ince ayrıntısına kadar inceledik.

En çok verim alabileceğimiz isimleri aldık. Ben bunu henüz bir başarı olarak görmüyorum. İyi gidiyoruz, planladığımız gibi gidiyoruz. Büyük bir ahenk içerisinde çalışıyoruz. Hiç kimse bu işi ben daha çok biliyorum demiyor.

Nwakaeme'nin ikinci golde yaptıkları, dünyada eşine benzerine kolay rastlanmayacak bir asiste dönüştü.



Bir taraftarımız heyecandan dolayı hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Taraftarımız sakin olsun, sabırlı olsun. Bunun sonu çok güzel olacak. Ricam bu.

Bizim için harika geçen bir sezon oluyor. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttiğimizi ve şehrin bunu istediğini biliyoruz. Harika bir 25 maç geçti. Süreç devam edecek. Puan farkının hiç olmadığını düşünerek, en iyisini yapmak istiyoruz.