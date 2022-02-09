CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺| Bandırmaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Bandırmaspor Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Kritik maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Bandırmaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Sivasspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 13:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.