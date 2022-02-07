Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da, Kaan Ayhan defteri tamamen kapandı.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Kaan Ayhan defteri kapandı mı? İtalyanların talebi...
Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve son sürat şampiyonluğa giden Trabzonspor'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo mavililerin, transfer gündeminde yer alan Kaan Ayhan ile ilgili İtalyan kulübü Sassoulo'nun kararı belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 19:07
Kadrosuna bir savunmacı transferi yapmak isteyen Bordo Mavililer milli futbolcu Kaan Ayhan için girişimlerde bulunmuştu.
61 Saat'in haberine göre, Fırtına, son olarak Sassoulo kulübüne Kaan Ayhan için tam 5.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak, bu teklif de İtalyan ekibi tarafından reddedildi ve transfer kapandı.