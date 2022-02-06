Süper Lig'de topladığı 57 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Emrehan Gedikli transferini bitirdi! İmzalar atılıyor
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı tek golle geçerek liderliğini sürdüren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan ve tam 8 futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Bayer Leverkusen forması giyen 18 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'nin transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Karadeniz devi; Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in ardından 9. hamlesini Emrehan Gedikli ile yaptı.
Fanatik'in haberine göre; 18 yaşındaki forvet ve Alman ekibi Bayer Leverkusen ile anlaşma sağlayan bordo-mavili ekip, transferi kısa süre içerisinde duyuracak.