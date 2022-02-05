YERLİ STATÜSTÜNDE

Esas mevkisi sağ ve sol kanat olan Aral, forvette de görev yapabiliyor. 19 yaşındaki futbolcu, Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana kullanacağı için yerli statüsünde forma giyecek. Aral, bu sezon toplamda çıktığı 13 resmi maçta dokuz kez rakip fileleri havalandırdı ve iki asist yaptı.