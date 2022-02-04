Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zirveye yakınlaşmak isteyen iki ekip de mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri fubtolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motoralarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 16:27 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 16:57