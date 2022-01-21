Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde kötü günler geçiren Galatasaray sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Zorlu mücadele, 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
Yarın:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler
23 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan