Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, saha içinde yaptıklarının yanısıra özel hayatında da dikkat çekti. Milli file bekçisinin eşi Kübra Çakır, eşinin birçok konuda hünerli olduğunu dile getirdi. Çakır, “Uğurcan’ı ilk kez bir Fenerbahçe maçında izledim, çok iyi bir maç çıkardı. Evde sakin bir yapıya sahip, romantik. Çok fazla konuşup anlatmasa da hissettirir. Bana yardımcı olur ve yemek yapmayı çok sever" dedi.

Yaptığı kurtarışlarla Türkiye'nin en iyi kalecisi unvanını taşıyan, Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturmasında büyük payın sahibi olan Uğurcan Çakır, taraftarın gönlünde taht kurmuş durumda. Yeşil sahada hep hırslı ve dik duruşuyla görmeye alıştığımız başarılı file bekçisinin farklı yönlerini eşi Kübra Çakır Sabah Gazetesi'ne anlattı.

İşte Kübra Hanım'ın ağzından tanışma hikâyeleri, Uğurcan'ın ev hali ve oğulları Kuzey ile ilişkileri…

EVLENME TEKLİFİ ÇOK ROMANTİKTİ

Uğurcan evde daha sessiz ve sakin bir yapıya sahip. Yemek konusunda bana çok yardımcı olur ve yemek yapmayı çok sever diyebilirim. Onun dışında da oyun oynamayı çok seviyor. Ben de o oyun oynarken oğlumuz Kuzey ile ilgileniyorum.

Uğurcan bir akşam beni yemeğe çıkardı. Otel gibi bir yer tutmuş. Yollara kalpler, havai fişekler falan hazırlamış. Evlenme teklif etti, beni gerçekten etkilemişti.

Uğurcan aslında romantiktir. Çok fazla konuşup anlatmasa da yaptıklarıyla bunu fazlasıyla hissettirir karşısındakine diyebilirim.

TATİLE GELDİĞİMDE BENİ GÖRMÜŞ VE BEĞENMİŞ

İsviçre Zürih doğumluyum, ailem Gümüşhaneli. 2015'te tatil için Trabzon'a gelmiştik. O gün gezmek için gittiğimiz Forum AVM'de Uğurcan beni görmüş ve beğenmiş. Sonra sosyal medya aracılığıyla tanışma fırsatımız oldu ve o günden beri beraberiz. Bizimki ilk görüşte aşk.

Uğurcan'ı ilk bir Fenerbahçe maçında izledim. Çok heyecanlanmıştım onun için ama şükürler olsun çok iyi bir maç çıkardı.

Vakit bulduğumuzda yürüyüş yapıp kahve içmeyi severiz, onun dışında da oğlumuz Kuzey ile birlikte vakit geçiriyoruz.

KUZEY'İN KALECİ OLMASINI İSTEMEM

Kuzey doğmadan önce evde biraz daha sakin bir ortam vardı. Biz de genelde dinlenerek vakit geçiriyorduk ama Kuzey doğduktan sonra evde sürekli hareket halindeyiz. Ben Kuzey'in kaleci olmasını istemem. Kaleci stresi çok farklı oluyor. Hatası olsun veya olmasın gol yediği zaman çok üzülüyorum. Ama eğer futbolcu olmak isterse tabii ki destek oluruz.

YALNIZLIĞA ZOR ALIŞTIM

Evliliğimizin ilk aylarında biraz zor dönemler geçirdim diyebilirim. Uğurcan'ın sürekli seyahat yapmak zorunda olması ve benim yalnız kalmam gerçekten zorlayıcıydı. Diğer yandan başka bir ülkeye alışmak ve bunu tek başına yapmak gerçekten zorlayıcıydı diyebilirim.