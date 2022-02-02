Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda transfer ettiği başarılı oyuncu Marek Hamsik, kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftarlarla buluştu. Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Hamsik, taraftarların sorularını cevapladı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik taraftarlara söz verdi! "Trabzonspor şampiyon olursa..."
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Marek Hamsik, orta sahanın vazgeçilmez ismi oldu ve tecrübesiyle takımın öne çıkan yıldızları arasına adını yazdırdı. Slovak yıldız bordo-mavili taraftarların sorularını yanıtladı ve şampiyon olunması halinde 61 sayısını dövme yaptıracağını söyledi. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Videoda bir taraftarın transfer olmadan önce Trabzon ve Trabzonspor hakkında ilk duyduğu şeylerin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Hamsik, "İlk olarak Napoli'ye deniziyle, güzel yemekleriyle, tutkulu taraftarıyla, güzel stadıyla birçok yönden benzer bir yer olduğunu söylediler ve hepsi doğru" dedi.
"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"
Tarafların sevgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Hamsik, futbol kariyerini Trabzonspor'da sonlandırmak isteyip istemediği sorusunu ise "Burada olmaktan mutluyum ve futbolun tadını çıkarıyorum" şeklinde yanıtladı.