Süper Lig'de bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, gösterdiği performansla Avrupa basınında da gündem olmaya devam ediyor. İşte İngiliz The Analyst'te yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Trabzonspor raporu...
İngilizlerden Trabzonspor'a büyük övgü! "Durdurulamazlar"
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Avrupa'da da adından söz ettirmeye devam ettiriyor. Bordo-mavililerin bu başarısı özellikle İngiliz basınında geniş yer buldu. İşte tüm detaylar... (TS spor haberleri)
"4. ŞAMPİYON"
"Avrupa'nın çoğunluğu gibi, Türkiye'nin futbol hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı, ancak profesyonel bir ligin resmi başlangıcı 1959 yılında oldu. 2021-22'den önceki 63 sezonda, Türk futbolunun sadece altı kazananı oldu. İlk 17 sezonun ise sadece üç kazananı vardı. 'Fenerbahçe (8), Galatasaray (6) ve Beşiktaş (3)'."
1974-75'e kadar Trabzonspor Türkiye'nin en büyük ligine girdi, ancak ertesi sezon ilk şampiyonluklarını kazanarak Türkiye'nin en üst düzey dördüncü lig şampiyonu olmayı başardılar. İlk şampiyonluklarının ardından, en son 1983-84'te olmak üzere 1970'lerde ve 80'lerde beş şampiyonluk daha kazandılar. Daha sonra, Bursaspor'un 2009-10 galibiyetiyle Türkiye'de yeni bir lig şampiyonu çıktı. Ligi kazanan altıncı farklı takım 2019-20'de İstanbul Başakşehir oldu."
"TRABZONSPOR'UN 27 PUAN GERİSİNDE..."
"Türkiye Süper Lig'deki 63 şampiyonun 57'si "üç büyük"ten biri (%90) olurken, liderliği Galatasaray (22 şampiyonluk), ardından Fenerbahçe (19) ve Beşiktaş (16) takip ediyor.
Bu giriş size Türkiye'nin en büyük üç kulübünün önemini anlamanız için yeterli bir genel bakış sunacaktır, ancak 2021-22 örneğinde bu üçünden hiçbiri şampiyonluk için iddialı değil. Trabzonspor ikinci sıradaki Konyaspor'a karşı dokuz puan önde gidiyor, ancak 'üç büyük' hepsi mevcut haliyle Avrupa eleme noktalarının dışında kalıyor. Bunlardan en endişe verici olanı 15. sırada yer alan ve kendilerini 27 puan geride bulan Galatasaray."