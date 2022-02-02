"4. ŞAMPİYON"

"Avrupa'nın çoğunluğu gibi, Türkiye'nin futbol hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı, ancak profesyonel bir ligin resmi başlangıcı 1959 yılında oldu. 2021-22'den önceki 63 sezonda, Türk futbolunun sadece altı kazananı oldu. İlk 17 sezonun ise sadece üç kazananı vardı. 'Fenerbahçe (8), Galatasaray (6) ve Beşiktaş (3)'."

1974-75'e kadar Trabzonspor Türkiye'nin en büyük ligine girdi, ancak ertesi sezon ilk şampiyonluklarını kazanarak Türkiye'nin en üst düzey dördüncü lig şampiyonu olmayı başardılar. İlk şampiyonluklarının ardından, en son 1983-84'te olmak üzere 1970'lerde ve 80'lerde beş şampiyonluk daha kazandılar. Daha sonra, Bursaspor'un 2009-10 galibiyetiyle Türkiye'de yeni bir lig şampiyonu çıktı. Ligi kazanan altıncı farklı takım 2019-20'de İstanbul Başakşehir oldu."