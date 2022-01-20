Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan'ı alarak şov yapan lider Trabzonspor, Spor Toto 1'inci Lig kulübü Altınordu'nun forveti Enis Destan'da da mutlu sona yakın.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına transfere doymuyor! Sıradaki hedef Enis Destan...
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, devre arası transfer dönemini de oldukça hareketli geçiriyor. Daha önce yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren bordo mavililerde transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz Fırtınası'nın sıradaki hedefi ise Altınordu'nun genç yeteneği Enis Destan. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'nın 19 yaşındaki santrfor için İzmir temsilcisine teklif sunduğu pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Altınordu bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ediyor.
Enis'in Karadeniz devine gitmeye yakın olduğu belirtildi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Destan'ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.