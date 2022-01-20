TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına transfere doymuyor! Sıradaki hedef Enis Destan...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, devre arası transfer dönemini de oldukça hareketli geçiriyor. Daha önce yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren bordo mavililerde transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz Fırtınası'nın sıradaki hedefi ise Altınordu'nun genç yeteneği Enis Destan. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 06:40