TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Abdullah Avcı Yunus Mallı'ya izin vermedi!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Yunus Mallı'ya Göztepe talip olmuştu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Ona ihtiyacım var" değerlendirmesini yaparak transferi veto etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 11:07