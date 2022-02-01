TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Abdullah Avcı Yunus Mallı'ya izin vermedi!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Yunus Mallı'ya Göztepe talip olmuştu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Ona ihtiyacım var" değerlendirmesini yaparak transferi veto etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 11:07
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun ısrarla istediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna Karadeniz ekibi vize vermedi. Yeni Asır'da yer alan haberde, bordo- mavili ekipte son haftalarda süre almaya başlayan Yunus Mallı için Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ona ihtiyacım var" değerlendirmesini yapınca transfer rafa kalktı.
Almanya'da yetişen Yunus Mallı, Mainz 05, Wolfsburg, Union Berlin formalarını da giyerken bir yıldır Trabzonspor'da top koşturuyor.
29 yaşındaki orta saha bu sezon bordo-mavili ekipte 7 karşılaşmaya çıktı.